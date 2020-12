Regional 03/12/2020 09:31 juina news Caminhão carregado com madeira capota com casal e uma criança na MT-170 Próximo das 10h30, da manhã desta quarta-feira, dia 02, a polícia militar foi acionada para o atendimento de uma ocorrência de um acidente de trânsito na MT 170, pouco à frente do “Cruzeiro” em uma curva que já conhecida por outros acidentes.

Como havia informações de possíveis vítimas presas entre as ferragens, o Samu e o corpo de bombeiros estiveram no local do acidente.

Segundo informações do Soldado Bombeiros Calazans, a guarnição foi informada que havia pessoas presas nas ferragens, porém, ao chegar no local, as vítimas, sendo o motorista, uma mulher e uma criança, de 03 anos de idade, já haviam recebido os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e aparentavam estar fora de perigo.

A caminhão transportava madeiras serrada seguia sentido Juína a Brasnorte, e ainda não sabe quais foram os motivos que levaram o condutor a perder o controle dela e cair na ribanceira, causando prejuízos materiais, onde o estado do veículo é de total destruição. As vítimas estavam lúcidas, porém, devido a ferimentos não puderam oferecer maiores informações.

