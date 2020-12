Regional 03/12/2020 18:18 Homem que agrediu enteada de um ano é preso em flagrante pela Polícia Civil em Sinop Policiais da Delegacia Especializada da Mulher, Criança e Idoso de Sinop (500 km ao norte de Cuiabá) prenderam em flagrante na tarde de quarta-feira (02.12) um homem de 21 anos suspeito de agressão à enteada de apenas um ano e oito meses. O pai da criança teve conhecimento pela avó materna de que a bebê estava internada em uma unidade de saúde de Sinop em decorrência das agressões. No local, ele foi informado que a criança estava com sinais de agressão física, como hematomas pela face, orelha e também teve parte do cabelo arrancado. Após sair da unidade de saúde, o pai da criança procurou a Delegacia Especializada da Mulher para relatar o fato. A equipe policial, com apoio da Delegacia Regional de Sinop, foi à casa do suspeito e o prendeu em flagrante. A vítima teve alta após observação, está na casa do pai e passa bem. O suspeito foi autuado pelo crime de lesão corporal contra vulnerável e encaminhado à Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira. O delegado Ugo Angêlo Reck de Mendonça instaurou inquérito para investigar o crime e também a possível responsabilidade da mãe da criança. A criança passará por exame de corpo de delito.

Voltar + Regional