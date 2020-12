Regional 04/12/2020 08:11 PM identifica bar como ponto de venda de droga em Peixoto de Azevedo Policiais militares do 22º BPM de Peixoto de Azevedo prenderam na quarta-feira (02.12) dois homens por tráfico de droga, no bairro Centro Antigo. A denúncia apontava o bar de um dos suspeitos como ponto de venda de droga. Em monitoramento, os agentes perceberam quando um homem pegava um objeto com o dono do estabelecimento. Devido à situação, foi iniciado o procedimento de abordagem. Já no balcão foi encontrada uma porção de cocaína. Dentro do imóvel, mais porções da mesma droga e de maconha, além de três celulares e 18 munições entre calibres 32 e 38. Foi apreendido ainda R$ 576 em dinheiro.

Voltar + Regional