Regional 04/12/2020 08:14 G1MT Trabalhador morre ao ser chifrado por boi enquanto cuidava de animais em fazenda de MT Foto: Ilustração Um trabalhador morreu ao ser atingido por um boi enquanto cuidava de animais uma fazenda em Ipiranga do Norte, município no norte de Mato Grosso. Segundo o boletim de ocorrência, o trabalhador se chamava Antônio Pereira da Silva Neto e tinha 48 anos. O acidente ocorreu na tarde de terça-feira (1º). Antônio foi contratado para construir uma cerca na fazenda, porém, o colocaram para trabalhar com gado. Durante os trabalhos ele foi atingido por trás por um boi. Antônio chegou a ser socorrido e levado até o Hospital Regional de Sorriso, a 420 km de Cuiabá. Ele ficou internado até a quarta-feira (2), quando não resistiu e morreu.

