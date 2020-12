Regional 06/12/2020 06:21 G1MT Nova Guarita: operação fecha garimpo ilegal de ouro em área de mata nativa no entorno de rio Foto: Divulgação Foi deflagrada na quinta e sexta-feira (3 e 4) a fase Ganga Peixoto da operação Verde Brasil 2 na região de Nova Guarita, norte de MT. Polícia Federal, Exército Brasileiro, Ibama, Força Nacional de Segurança Pública e Força Aérea Brasileira executaram a operação que visou fiscalizar e reprimir garimpo ilegal de ouro que estava sendo operado em uma das poucas áreas de mata nativa remanescente no entorno do Rio Peixoto de Azevedo. A floresta foi desmatada de forma ilegal sem o licenciamento obrigatório para implantação de três frentes de lavra. Tratava-se de operação com estrutura de nível empresarial com cinco frentes de lavra, 12 máquinas pesadas, cinco conjuntos moto-bomba, acampamento para mais de 50 trabalhadores, oficina e refeitório. Foi empregado pelas forças um efetivo de 57 pessoas em terra e um helicóptero do Exército. A FAB apoiou com o reconhecimento aéreo feito previamente. Como resultado os responsáveis foram autuados, 8 máquinas pesadas foram apreendidas e a atividade ilegal foi embargada, cessando a continuidade dos danos ambientais. As investigações prosseguirão para levantar a concorrência de outros envolvidos e a extensão do seu envolvimento.

