Regional 06/12/2020 06:46 Nortão Online Colíder: idoso é assassinado a tiros enquanto assistia tv em casa Um homem foi assassinado na tarde deste sábado (05) no bairro Celídio Marques. Paulo Alves Teixeira, de 61 anos, estava em casa com a esposa que estava dormindo. Ela contou que acordou e quando foi verificar, encontrou o homem caído e sangrando no chão da sala. Ele estava caído de barriga para cima, sem vida, e levou pelo menos 3 tiros. O fato ocorreu por volta das 16:30h. Não foi repassada ainda informação sobre a arma utilizada no crime. A Polícia Civil isolou o local e aguarda-se a chegada da Politec.

