Regional 07/12/2020 08:41 Greyce Lima Secom-MT PM apreende encomendas com ecstasy e maconha em Sinop Foto: Divulgação Policiais militares apreenderam 138 comprimidos de ecstasy e meio tablete de maconha em duas encomendas de uma empresa de transportes, no sábado(5), em Sinop. A PM foi acionada por funcionários do local após suspeitarem das duas caixas destinadas ao mesmo destinatário. Por volta das 6h30, a equipe da PM foi acionada pela primeira vez pelos funcionários da empresa de transportes, na região Setor Norte Industrial. Na checagem, os policiais abriram a caixa de papel e apreenderam meio tablete de maconha. Na encomenda constam os dados do remetente e destinatário. A droga e as informações foram repassadas à Polícia Judiciária Civil. Já no período da tarde, os policiais foram novamente chamados pelos funcionários da transportadora que informaram e identificaram que havia chego uma outra encomenda em uma caixa de papel com os mesmos dados( remetente e destinatário). Na presença de uma das testemunhas da empresa de transportes, a PM abriu a encomenda e apreendeu 138 comprimidos da substância ecstasy. A droga foi apreendida e encaminhada com algumas informações sobre os suposto destinatário à Polícia Judiciária Civil que deve investigar o caso.

