Mãe dorme durante amamentação e bebê morre sufocado em MT

Uma jovem mãe, de 19 anos, teria sufocado sua filha recém-nascida acidentalmente na madrugada deste domingo (6), no bairro Jardim das Oliveiras, em Cáceres (225 Km de Cuiabá). A mãe teria dormido em cima da menina, enquanto as duas dividiam o mesmo cholchão.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a avó da vítima teria acordado a filha por volta das 5h da manhã para que ela amamentasse o bebê e foi até a casa da vizinha. Minutos depois, ela retornou e encontrou a filha em estado de choque.

A jovem acabou amamentando a criança e voltou a dormir. Ela ficou sobre a bebê e acabou sufocando a menina.

A mãe ainda tentou reanimar a filha, mas sem sucesso.

A PJC e a Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica) estiveram no local e o corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal). Os peritos devem emitir um laudo sobre a morte da criança na próxima semana.

A Polícia Civil trata o caso como morte sem indícios de crime, já que as investigações apontam que os fatos não foram intencionais.