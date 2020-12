Regional 08/12/2020 13:46 Experimento de alunos do Mato Grosso embarca para a Estação Espacial Internacional Passando para deixar uma sugestão de pauta maravilhosa. Um foguete da SpaceX decolou neste domingo (7/11), nos Estados Unidos, para a Estação Espacial Internacional (ISS) levando o experimento de um grupo de alunos do Mato Grosso (MT). Os estudantes da Escola Regina Coeli, em Sorriso, município localizado a cerca de 420 quilômetros de Cuiabá, desenvolveram um teste para acompanhar a reação de um medicamento para intolerância à lactose no espaço. O embarque faz parte do projeto Garatéa-ISS. Patrocinado pelo Instituto TIM, o programa promove a participação de estudantes brasileiros dos ensinos fundamental e médio no Student Spaceflight Experiments Program (SSEP), que incentiva o estudo de ciências espaciais embarcando projetos e desenhos em foguetes. A ideia é mostrar aos alunos como os experimentos que criaram se desenvolvem em um ambiente de microgravidade, muito usado para testes da indústria farmacêutica.

