Regional 09/12/2020 06:14 Famato recebe a visita do prefeito eleito de Apiacás O prefeito eleito do município de Apiacás e ex-presidente do Sindicato Rural, Júlio César dos Santos, acompanhado de lideranças do município de Apiacás, esteve em uma visita institucional na Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), em Cuiabá na semana passada. O grupo foi recebido pelo diretor Administrativo e Financeiro, Vilmondes Sebastião Tomain. O diretor da Famato parabenizou Júlio César pela vitória nas urnas e ressaltou que o resultado é fruto do comprometimento dele com o setor produtivo de Apiacás e região. “É importante para o setor ter um representante do agro no Poder Executivo municipal, para defender o setor responsável em levar alimento à mesa da população”, disse Tomain. No encontro foram tratados assuntos como a exploração de uma jazida de calcário em Apiacás, obras de infraestrutura na região e pavimentação asfáltica das vias de acesso à cidade. Júlio César, que também é produtor rural, busca uma parceria com o Sistema Famato para levar desenvolvimento econômico e social para Apiacás. Conhecedor da realidade do setor produtivo na região, Júlio César pretende implantar programas que fortaleçam a agricultura familiar no município. Também é uma preocupação do prefeito Júlio César o escoamento da produção agrícola que sai de Apiacás por rodovias. Júlio César disse que enquanto produtor rural, líder sindical rural e agora prefeito municipal vai continuar trabalhando em parceria com a Famato pela infraestrutura de Apiacás, pelo melhoramento das rodovias estaduais e estradas vicinais que dão acesso à cidade e a zona rural de Apiacás. “A precariedade das nossas rodovias dificulta o escoamento da produção agrícola, o abastecimento de produtos alimentícios, combustíveis e remédios no município”, disse Júlio César. Vilmondes Tomain garante que a Famato vai incentivar e ser parceira de ações que melhorem a vida do homem do campo e da sociedade de um modo geral. Além do prefeito eleito, participaram da reunião a esposa de Júlio César, nova primeira dama de Apiacás, Karyne Scorsatto, o vereador eleito, José Lima dos Santos, popularmente conhecido como Zezinho, e o advogado e servidor público, Adriano.

