Regional 09/12/2020 06:23 Colisão envolvendo três veículos deixa 2 mortos na BR-163 em Lucas do Rio Verde A colisão envolvendo uma GM S10 branca, uma Mercedes-Benz e um caminhão Hyundai HR branco ocorreu, há pouco, no quilômetro 648 da rodovia federal. Duas pessoas, identidades ainda não divulgadas, morreram no local. A versão apurada é que a S1o bateu no Hyundai que estava parado na pista e carregado com verduras.O veículo rodou na rodovia e atingiu a Mercedes. Na colisão o Hyundai acabou tombando na pista e os dois ocupantes foram ejetados para fora. Um morreu no local e o outro ainda chegou a ser socorrido pela equipe de resgate da concessionária que administra a rodovia, mas não resistiu. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal também foi acionada para os procedimentos necessários. A pista ficou completamente interditada. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Sorriso deverá fazer as análises para apontar, em um laudo, as responsabilidades pela colisão. Só Notícias/Luan Cordeiro e Cleber Romero (fotos: Fabrício Viero)

