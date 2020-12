Regional 10/12/2020 09:52 Quatro pessoas são conduzidas por tráfico durante operação realizada em Nova Bandeirantes Quatro pessoas foram detidas na noite desta quinta-feira (09) por tráfico e associação no município de Nova Bandeirantes, durante rondas rotineiras da Operação Hotspot. 20 porções de produto entorpecente foram apreendidas. Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição seguia em rondas no setor Luiza, quando um homem em atitude suspeita em frente a uma residência correu e jogou um embrulho branco no quintal. O suspeito foi abordado apresentando resistência, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo. Com apoio da Força Tática, outras três pessoas, duas mulheres e um homem, que estavam na residência também foram abordados, no embrulho jogado pelo suspeito foram encontradas algumas porções de produto entorpecente. Já no Quartel, onde os quatro foram conduzidos, em revista pessoal realizada pela militar feminina, em uma das detidas foi encontrada uma pequena porção de substância análoga à pasta base em suas partes íntimas. Foram apreendidas 11 porções de substância análoga à maconha e 09 porções de substância análoga à pasta base, junto com R$ 50,00 em moeda corrente. Diante os fatos os quatro suspeitos foram conduzidos, junto com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

