Regional 11/12/2020 05:19 Polícia Civil cumpre prisão de autor de homicídio cruel ocorrido na zona rural de Matupá O autor de homicídio cruel ocorrido na zona rural de Matupá teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira (01.12), após ser localizado pelos investigadores da Delegacia do município. O suspeito, de 28 anos, estava foragido desde o dia do homicídio, quando além de executar a vítima, roubou um veículo para fugir do local de crime. O crime que vitimou Filipy de Souza Garcia, de 27 anos, ocorreu no dia 19 julho, em uma fazenda na zona rural do município, onde trabalhavam. Na ocasião, após uma discussão, o suspeito foi até a sua casa onde buscou uma espingarda calibre 12 e em seguida foi ao encontro da vítima, efetuando cinco disparos contra o colega de trabalho. Logo após o crime, o suspeito ainda foi até a casa de outros dois funcionários da fazenda, os ameaçando com a espingarda para exigir um veículo, com o qual fugiu do local. Assim que foi acionada do crime, a equipe da Polícia Civil de Matupá iniciou as investigações, sendo representado pela prisão preventiva do suspeito, que foi decretada pela Justiça. Após meses de busca, os policiais da Delegacia de Matupá conseguiram localizar o suspeito na manhã desta quinta-feira (10), transitando em um veículo de transporte de aplicativos, na BR 163, entre os municípios de Peixoto de Azevedo e Matupá, onde foi dado cumprimento à ordem de prisão. O procurado foi encaminhado para a Delegacia de Matupá para as providências cabíveis e posteriormente conduzido à Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo.

