Regional 11/12/2020 05:21 PM prende suspeito em flagrante por esfaquear vítima em Guarantã do Norte Em Guarantã do Norte (a 730 km de Cuiabá), a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 31 anos por homicídio doloso tentado, nesta quinta- feira (10), na região central do município. Durante a madrugada, testemunhas acionaram a PM relatando que teriam presenciado uma tentativa de homicídio, onde o suspeito havia esfaqueado a vítima várias vezes com uma faca tipo peixeira. Segundo populares, o homem teria fugido do local do crime. Durante as diligências, os policiais foram informados que o suspeito estaria ameaçando pessoas em uma pastelaria da região. De imediato, a PM se deslocou até o estabelecimento e prendeu o suspeito em flagrante. A faca utilizada no crime foi encontrada dentro de uma lixeira instalada em uma via pública. O homem se identificou como morador de rua à polícia, ele confessou que teria desferido as facadas contra a vítima. Os policiais conduziram o suspeito por crime de homicídio doloso tentado à delegacia. A vítima foi conduzida ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário. De acordo com a equipe de saúde plantonista, o homem foi ferido com golpes de faca na região das costas e na perna direita e ainda segue internado na unidade de saúde.

Voltar + Regional