Regional 11/12/2020 17:03 Polícia Civil prende homem que matou mulher em razão de serviço de R$ 40 em Colniza Um homem acusado de matar friamente uma mulher em Colniza (1.042 km a noroeste de Cuiabá) teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na quinta-feira (10.12), após ser localizado na zona rural do município. O suspeito, de 44 anos, matou a vítima pelo fato de ela não ter realizado um serviço para qual ele tinha a contratado. O crime que vitimou Isangela Batista Pereira, de 32 anos, ocorreu no dia 25 de janeiro, em um bar no município. Segundo as informações, o suspeito pagou o valor de R$ 40 para que a vítima fizesse um serviço doméstico para ele, o qual ela disse que só faria no dia seguinte, pois estava “bebendo” naquele momento. Descontente com a resposta, o suspeito efetuou os disparos (um que acertou a orelha e em seguida outro pelas costas) que tiraram a vida vítima, que chegou a ser socorrida e encaminhada para o hospital, porém não resistiu aos ferimentos. Após o crime, o suspeito saiu do bar em sua motocicleta, dizendo que mais pessoas morreriam. Assim que foi acionada do crime, a equipe da Polícia Civil iniciou as diligências investigativas. Diante dos indícios de autoria, o delegado Marco Bortolotto Remuzzi representou pelo mandado de prisão preventiva do suspeito, o qual foi deferido pela Justiça. Segundo as investigações, o suspeito também é apontado como autor do homicídio que vitimou outra mulher no município no ano 2000, porém respondia pelo crime em liberdade. A prisão contra o foragido foi cumprida na tarde de quinta-feira (10), quando os investigadores da Delegacia de Colniza conseguiram localizar o suspeito durante diligências na zona rural do município. Ele foi conduzido à unidade policial para as providências cabíveis e posteriormente encaminhado à unidade prisional a disposição da Justiça.

