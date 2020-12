Regional 12/12/2020 06:17 Acordo na Justiça do Trabalho vai garantir segurança na volta às aulas em Juína A volta às aulas no município de Juína será feita seguindo os protocolos de segurança necessários para prevenir a disseminação do novo coronavírus. Os produtos para higienização do ambiente escolar e de proteção individual serão adquiridos com o repasse de 229 mil reais, fruto de um acordo homologado pela Vara do Trabalho da cidade na quarta-feira (9). A conciliação foi realizada entre o frigorífico JBS e o Ministério Público do Trabalho (MPT) em uma Ação Civil Pública. Segundo o juiz titular da unidade, Adriano Romero, a conciliação foi realizada após longos debates entre as partes e foi firmada mediante o compromisso da empresa em fornecer todos os itens mencionados no plano estratégico de retorno às aulas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que busca implementar medidas de prevenção e combate à pandemia do novo coronavírus. Segundo o magistrado, este é um projeto de grande impacto social na região. “Acredito que mais uma vez a Justiça do Trabalho de Mato Grosso mostra a sua força e vocação para conciliar interesses, permitindo que a sociedade possa ser a mais beneficiada com o atendimento de projetos sociais de grande relevância”, explicou. Segundo a Secretária Municipal de Educação e Cultura de Juína, Vera Lúcia Granja, a destinação vai possibilitar a estruturação dos ambientes escolares com produtos de limpeza e de proteção individual, tanto para profissionais quanto para alunos, além de materiais pedagógicos de orientação e conscientização. “Este projeto foi pensado considerando que, em determinado momento, as aulas presenciais retornarão, seja com metodologia pedagógica, com aulas totalmente presenciais, ou parte da carga horária à distância. Porém, mesmo após o controle da pandemia, a população deverá continuar com os procedimentos de segurança e higienização”, explicou. Entre os itens a serem entregues pela JBS à Secretaria estão tapetes sanitizantes, pulverizadores para limpeza, álcool em gel, desinfetantes, sabonetes líquidos, termômetros, luvas, máscaras, protetores faciais, aventais de segurança, livros, jogos entre outros.

Veja também sobre Acordo Justiça do Trabalho volta às aulas Juína Mato Grosso Voltar + Regional