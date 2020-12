Regional 14/12/2020 06:40 G1MT Homem é preso após tentar matar dono de bar que recusou vender fiado em MT O proprietário do estabelecimento disse aos policiais militares que o homem estava bebendo no local e, após negar vender fiado, o suspeito saiu do local dizendo que buscaria o dinheiro para pagá-lo. Um homem foi preso nesse sábado (12) após ameaçar matar o dono de um bar que não aceitou vender fiado no bairro Jardim Tanaka, em Tangará da Serra, a 241 km de Cuiabá. O proprietário do estabelecimento disse aos policiais militares que o homem estava bebendo no local e, após negar vender fiado, o suspeito saiu do local dizendo que buscaria o dinheiro para pagá-lo. No entanto, ao retornar ao bar, o homem estava armado. Ele teria tentado atirar no dono do bar, que conseguiu tomar a arma do suspeito e acionou a Polícia Militar.

Voltar + Regional