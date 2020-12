Regional 14/12/2020 11:34 Aripuanã: Nexa oferece 15 vagas para Auxiliar de Operações e de Geomecânica A Nexa está ofertando 12 oportunidades de emprego para a função de Auxiliar de Operações e 3 para Auxiliar de Geomecânica. As oportunidades são para residentes no município de Aripuanã (MT). Requisitos: Para concorrer à vaga o candidato deve ter o Ensino Médio Completo, Carteira de Habilitação na categoria entre B e E, além de experiência nas funções. Qualificação profissional: Como parte da preparação dos novos profissionais, a área de Recrutamento e Seleção da Nexa oferece aos novos contratados treinamento para operação dos equipamentos específicos da mina, mas é desejável que tenham experiências anteriores com equipamentos pesados. Os interessados devem enviar curriculum para o site do Projeto Aripuanã: www.projetoaripuana.com.br

