Regional 15/12/2020 06:42 JUARA: Homem que matou caseiro por asfixia é preso em flagrante pela Polícia Civil Um homem de 30 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil nesta segunda-feira (14.12), por homicídio qualificado praticado contra o caseiro de uma fazenda no município de Juara (709 km a médio-norte de Cuiabá). De acordo com o delegado adjunto de Juara, João Antônio Ribeiro Torres, a vítima foi morta por asfixia. Conforme apurado na investigação, após um desentendimento banal, o suspeito estrangulou a vítima, de 52 anos, com um golpe chamado "guilhotina' e, posteriormente, amarrou o caseiro pelos pulsos, perna e pescoço, de modo que ao se movimentar, ele iria se "auto enforcar". Após verificar a morte da vítima, o suspeito modificou a cena de crime para alterar os fatos. Contudo, a equipe de investigação conseguiu a confissão do suspeito ainda no local do crime e ele foi preso em flagrante. A esposa do suspeito confirmou a versão apurada pela polícia. Com base nas informações e provas coletadas (perícia, relatório policial, declaração dos condutores, depoimento da testemunha e confissão formal do acusado), o delegado instaurou inquérito, que deverá ser concluído ainda esta semana e encaminhado ao Poder Judiciário.

