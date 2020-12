Regional 15/12/2020 08:52 Olhar Direto Caminhonete com prefeito e assessor de Juara capota após aquaplanar na BR-163; fotos Foto: Reprodução O prefeito de Juara (695 quilômetros de Cuiabá), Carlos Amadeu Sirena (DEM) e o assessor de comunicação da prefeitura, passaram por um grande susto, na tarde da última segunda-feira (14), quando retornavam da Capital para o município. A caminhonete em que eles estavam (Triton) capotou, próximo ao Posto Gil, na BR-163. Nenhum dos dois se feriu gravamente. Conforme as informações iniciais, o veículo teria aquaplanado, saído da pista e capotado às margens da rodovia federal.



O prefeito e o assessor foram socorridos e encaminhados para uma unidade de saúde de Nova Mutum. Porém, após exames, ficou constatado que sofreram apenas ferimentos superficiais.



Carlos Sirena esteve em Cuiabá para participar de uma reunião com o governador Mauro Mendes (DEM) e prefeitos eleitos pelo Democratas. O veículo fica bastante danificado em razão do acidente.



A primeira-dama, Silvia Sirena, recebeu a informação quando participava da formatura de alunos da Escola Estadual Tiradentes de Juara, que acontecia na Praça dos Colonizadores e ficou bastante abalada. Porém, logo se acalmou, ao saber que os dois saíram ilesos.

