Regional 15/12/2020 09:12 RDnews SINOP: Detentos quebram braço de colega de cela em represália por ele ter batido nos pais Detentos, indignados com colega de cela que foi intimado por agredir os pais, teve o braço quebrado, na Doutor Osvaldo Florentino Leite Ferreira, o Ferrugem, em Sinop (a 500 km de Cuiabá), no domingo (13). O rapaz contou que os outros presos o forçaram a colocar o braço em uma fenda e, posteriormente, o puxaram e assi ele quebrou. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), os agentes penais foram acionados para atender à ocorrência às 13h de domingo (13), quando ouviram gritos vindo de uma das celas localizadas no Raio 1 da penitenciária. No local, os agentes encontraram o reeducando ferido e com o braço fraturado. De imediato, o homem foi encaminhado ao Hospital Regional do município, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos e agendou um procedimento cirúrgido. A pasta informou que direção da Penitenciária irá apurar o caso e as responsabilidades dos envolvidos, sendo que os dois indicados como agressores foram encaminhados para o Raio Disciplinar da unidade.

