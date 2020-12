Regional 16/12/2020 06:49 Com 76 votos, Neurilan é reeleito e irá para quarto mandato na AMM Com 76 votos, o atual presidente da AMM (Associação Mato-grossense dos Municípios), Neurilan Fraga (PL) foi reeleito nesta terça-feira (15). Com a vítória o ex-prefeito da cidade de Nortelândia irá para seu quarto mandato de três anos a frente da instituição que representa os prefeitos do Estado. O único concorrente Mauro Rosa, o popular "Maurão" (PSD), prefeito de Água Boa conquistou 45 votos. Finalizando seu terceiro mandato, Neurilan sofreu com a resistência de partes dos prefeitos que não concordavam com ele a tanto tempo no comando da associação. Até o governador Mauro Mendes (DEM), que apoiou veladamente a candidatura de Maurão critiicou a 'perpetuação' do ex-prefeito no poder.



Após a vitória, Neurilan agradeceu a confiança dos prefeitos e garantiu que não terá problema de relacionamento com o goverandor Mauro Mendes, apesar do posicionamento contrário a sua candidatura.



"Quero agradecer a Deus, minha família, meus amigos e de forma especial os prefeitos que continuam acreditando em mau trabalho. Vou trabalhar mais para aumentar a quantidade de serviços que a AMM presta", iniciou o presidente reeleito.



"Respeito a opinião dele [Mauro Mendes]. Não terei nenhuma dificuldade com o governador, se ele falou isso eu respeito. Nunca tive nenhum problema com o governador Mauro Mendes, tanto é que ele está cumprindo seu papel. Eu tive embate com o ex-governador Pedro Taques porque ele não cumpria seu papel. Eu defendo municípios e não o Estado", concluiu.



A eleição chegou a ser suspensa pela justiça, atendendo a uma ação impetrada por prefeitos eleitos em 2020, mas acabou acontecendo após a liminar ser derrubada na véspera.



No total 120 dos 121 prefeitos aptos a votar participaram do pleito e somente o prefeito Wagner Vicente da Silveira (DEM), do município de Vila Bela da Santíssima Trindade não conseguiu votar.



De acordo com a AMM, 42 prefeitos realizaram o voto de forma presencial e 79 votaram pela internet, modalidade introduzida na eleição deste ano por causa da pandemia do novo coronavírus.





Veja como ficou a nova diretoria da AMM:





Presidente de Honra: Eduardo Botelho

Presidente: Neurilan Fraga (PL) - ex-prefeito de Nortelândia

1º Vice-Presidente: Janailza Taveira Leite (Solidariedade) - prefeita de São Félix do Araguaia

2º Vice-Presidente: Marcelo de Aquino (PL) - prefeito de General Carneiro

3º Vice-Presidente: Mauriza Augusta de Oliveira (MDB) - prefeita de Nova Brasilândia

4º Vice-Presidente: Edu Laudi Pascoski(PL) - prefeito de Itanhangá

5º Vice-Presidente: Valdecio Luiz da Costa (PL) - prefeito de Dom Aquino

Secretário Geral: Daniel Rosa do Lago (PDT) - prefeito de Porto Alegre do Norte

1º Secretário: Leocir Hanel (PSDB) - prefeito de Nobres

2º Secretário: José Guedes de Souza (MDB) prefeito de Rondolândia

Tesoureiro Geral: Silmar de Souza Gonçalves (DEM) - prefeito de Nossa Senhora do Livramento

1º Tesoureiro: Alex Steves Berto (Solidariedade) - prefeito de Rosário Oeste

2º Tesoureiro: Altamir Kurten (PSDB) - prefeito de Claúdia



Conselho Fiscal:

1º Jacob Andre BringsKen (MDB) - prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade

2º Márcio Conceição Nunes de Aguiar (PSB) - prefeito de Cocalinho

3º Jadilson Alves de Souza (Republicanos) - prefeito de Curvelândia



Suplentes Fiscais:

1º Héctor Alvares Bezerra (PSL) - prefeito de Mirassol D'Oeste

2º Ederson Figueiredo (PP) - prefeito de Arenápolis

3º Julio Cesar dos Santos (MDB) - prefeito de Apiácas

