Regional 16/12/2020 06:53 Folha Max Mãe ameaça matar filha que denunciou padrasto por estupro em MT Todos os dias o homem chegava em casa e obrigava criança fazer sexo oral Uma menina de apenas 10 anos foi ameaçada de morte pela própria mãe após a criança contar que estava sendo estuprada pelo padrasto em Tangará da Serra (239 Km de Cuiabá) na noite desta segunda-feira (14). A mãe da menina acionou a Polícia Militar. Ao chegar no local, os militares encontraram a mulher com sinais de embriaguez. Aos militares, ela relatou que seu marido estava abusando sexualmente de sua filha há algum tempo, nas noites que ela saía para trabalhar. A mãe, inclusive, já teria notado que a vagina da filha estava avermelhada e que a menina vivia coçando a genitália. O homem, a mulher e a criança foram conduzidos para a delegacia. No local, a mulher começou a falar que iria matar a menina a pauladas. Os policiais, então, prenderam a acusada e acionaram o Conselho Tutelar para acompanhar a criança. Uma conselheira conversou com a criança, que contou que quase todos os dias o homem chegava em casa e a trancava em um quarto, contra a sua vontade e tirava sua roupa. Em seguida, fazia sexo oral e esfregava seu órgão genital nas partes íntimas da menina. Ela disse ainda que sempre que alguém tentava abrir a porta, o homem mandava a menina ficar quieta e a agredia. Para a conselheira tutelar, a criança afirmou várias vezes que queria se matar. O homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e a mãe por abandono de incapaz. O caso será investigado pela Polícia Civil.

