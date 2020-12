Regional 19/12/2020 09:06 Yuri Ramires/Gazeta Digital MT- Polícia fecha bar que funcionava como ponto de exploração sexual Polícia de Campos de Júlio (553 km ao Noroeste de Cuiabá) fechou um bar na madrugada de sábado (19), após constatar que o local funcionava um ponto de exploração sexual, onde as profissionais mal recebiam pelos trabalhos ofertados e boa parte do dinheiro ficava com do dono do bar. Segundo os policiais, trata-se de um crime de rufianismo, quando o dono do local tira proveito da situação e das profissionais para explorar o lucro. Quando chegaram no local, encontraram uma jovem que disse que morava nos fundos. Lá dentro, polícia encontrou 3 quartos, sendo que um deles estava ocupado. Quando pediu para que abrissem, as pessoas se recusaram. A porta foi arrombada e constatado que se tratava de um local para a realização dos programas sexuais. Jovem contou que morava no local e fazia os atendimentos. Já o homem disse que pagou parte do programa para o dono do bar e a outra metade para a moça. Diante dos fatos, todos foram levados para a delegacia e o local fechado.

Voltar + Regional