Regional 19/12/2020 09:09 Diario de Cuiabá Cuiabá vence o Operário-PR e mantém a 3ª posição com 50 pontos (Foto: Divulgação/Cuiabá) O Cuiabá derrotou o Operário-PR, por 2 a 0, na noite desta sexta-feira (18), na Arena Pantanal. Rafael Gava e Jenison marcaram os gols do Dourado. Com o resultado, o Cuiabá se manteve na terceira posição da Série B do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos. A Chapecoense lidera a competição, com 58 pontos, seguida pelo América-MG, com 56. O quarto colocado é o Juventude, com 49 pontos. O Cuiabá abriu o placar aos 10 minutos, com Rodrigo Gava. Jiménez errou na saída de bola, Rafael Gava antecipou e solta uma bomba da entrada da área. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. Após boa troca de passes na direita, aos 16 minutos, a bola vai parar do outro lado para Fabiano chutar rasteiro rente à trave, na primeira tentativa do Operário contra o gol do Cuiabá. Aos 28 minutos, Tomas Bastos bateu falta com categoria e a bola explodiu no travessão do Cuiabá. João Carlos só olhou. Jogando no contra-ataque, aos 32 minutos, Auremir arrancou do seu campo, driblou um adversário e chutou rasteiro rente à trave do Operário. O segundo tempo recomeçou com o Operário mantendo a posse de bola e o Cuiabá buscando o contra-ataque. O primeiro chute a gol do Cuiabá foi aos 23 minutos. Romário tocou para Nenê Bonilha, da meia lua, chutar para fora. Aos 27 minutos, em transição rápida, Yago recebeu na área e chutou cruzado para marcar. O gol do Cuiabá, contudo, é anulado por impedimento. O Cuiabá ampliou o placar com gol de Jenison, aos 33 minutos. O volante Auremir puxou contra-ataque, lançou Yago que tocou para Jenison finalizar de esquerda, para dentro do gol do Operário. O Cuiabá, na 31ª rodada da série B, na próxima terça-feira (22), vai até Recife para enfrentar o Náutico, no estádio dos Aflitos, às 21h30. FICHA TÉCNICA CUIABÁ 2 x 0 OPERÁRIO-PR CUIABÁ – João Carlos; Lucas Ramon, Kunde, Ednei e Romário; Auremir, Pierini e Rafael Gava (Nenê Bonilha); Felipe Marques (Williams Santana), Elton (Jenison) e Marcinho (Yago). Técnico: Allan Aal OPERÁRIO-PR – Martin Rodrigues; Fábio Alemão (Julinho), Reniê, Ricardo Silva e Fabiano (Thomaz); Marcelo (Jorge Jimenez), Rafael Chorão (Leandro Vilela), Thomaz Bastos (Pedro Ken) e Rafael Olier; Lucas Batatinha e Ricardo Bueno. Técnico: Matheus Costa ÁRBITRAGEM – Árbitro principal: Andrey da Silva E Silva (CBF-PA); Auxiliar 1: Marcio Gleidson Correia Dias (CBF-PA); Auxiliar 2: Bárbara Roberta da Costa Loiola (FIFA-PA) GOLS – Rafael Gava (Cuiabá) aos 10 minutos do 1º tempo e Jenison, aos 33 minutos do 2º tempo CARTÃO AMARELO – Auremir, Pierini e Edinei(Cuiabá); Julinho (Operário-PR) RENDA E PÚBLICO - Portões fechados. LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

