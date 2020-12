Regional 19/12/2020 09:13 Ipem reprova 6 marcas de panetone em MT No dia 1° de dezembro, o Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (Ipem-MT) deu início a operação Natal Feliz. De acordo com o presidente do Instituto, Bento Bezerra, a medida tem como objetivo dar mais segurança para o consumidor. “Em dezembro, o panetone acaba se tornando uma tradição, então o Ipem - MT fez essa fiscalização para que o consumidor se sinta mais acolhido e protegido”, assegura. De 16 panetones que realizaram o ensaio, seis reprovaram, equivalente a 37% do total dos produtos fiscalizados. “O dado acabou se tornando preocupante, já que no ano passado, apenas dois produtos foram reprovados, pois não apresentavam o mesmo peso líquido informado na embalagem.” A fiscalização foi dividida em duas partes. A primeira ocorreu na primeira semana de dezembro, quando foram realizadas as coletas de panetones em mercados, as assinaturas de autorizações e outras informações. “Após isso, o fabricante tem um período de cinco dias para enviar um representante para assistir à operação”, explica. A segunda parte é destinada para o ensaio do produto, que ocorreu do dia 9 ao dia 17 de dezembro. Na caixa tem algumas informações consideradas importantes como o peso bruto, que equivale ao total com a mercadoria e a embalagem, e o líquido, que é apenas do bolo. Depois disso, é feita uma limpeza para que sejam pesados as caixas e os pacotes. “Vamos supor que o peso bruto seja de 530 e o peso da embalagem de 40 gramas. Se o peso líquido for de 500 gramas, ele foi reprovado por dez gramas”, explica. Sobre o Ipem O Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-MT) é um órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec-MT). Atua principalmente na fiscalização de produtos, para garantir mais segurança à população. Para fazer uma denúncia ligue (65) 3624-8785.

