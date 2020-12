Regional 20/12/2020 06:26 G1MT Atirador esportivo é detido com sete armas ao ser flagrado embriagado em Sinop Uma pistola foi encontrada embaixo do banco do motorista. As demais armas, como revólver, fuzil, pistola e carabina, estavam no porta-malas. Foto: Polícia Militar de Mato Grosso Um atirador esportivo foi detido na noite dessa sexta-feira (18) suspeito de estar embriagado em Sinop, a 503 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar, sete armas foram encontradas na caminhonete que ele estava. Ele foi detido por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi abordado depois de deixar um estabelecimento comercial com outros dois homens. O grupo e os proprietários teriam tido um desentendimento. A PM encontrou os suspeitos circulando na caminhonete pela cidade e os abordou. Uma pistola foi encontrada embaixo do banco do motorista. As demais armas, como revólver, fuzil, pistola e carabina, estavam no porta-malas. Embaixo do banco do passageiro os policiais encontraram garrafas vazias de bebida alcoólica. O suspeito disse à PM que as armas são dele e que ele tem o registro de cada uma. Porém, todos os ocupantes estavam com sinais de embriaguez. Eles se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Segundo a PM, enquadrando no estatuto do desarmamento Lei 10826/03 art-10 inciso 2, "a autorização de porte de arma de fogo, prevista neste artigo, perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez. Todos foram levados à Polícia Civil.

