Regional 20/12/2020 06:36 Assessoria PJC Polícia Civil prende autores de homicídio que mataram vítima a facadas em Cotriguaçu Um homicídio ocorrido na noite de sexta-feira (19.12) em Cotriguaçu foi rapidamente esclarecido durante ação conjunta da Polícia Civil e Militar do município com a prisão dos dois autores do crime, de 37 e 32 anos. Segundo as investigações, o crime foi motivado por motivo fútil, uma rixa antiga entre os suspeitos e a vítima. O crime que vitimou Kacio Vitor da Silva Oliveira, 25 anos, ocorreu em bar do município sendo a vítima agredida e atingida com aproximadamente 30 golpes de faca pelos suspeitos. A vítima chegou a ser socorrida porém não resistiu aos ferimentos e morreu logo que deu entrada no hospital municipal. Assim que foram acionadas dos fatos, as equipes da Polícia Civil e Militar iniciaram as diligências para prender os suspeitos, que foram identificados através de imagens de câmera de segurança e depoimento de testemunhas. Através das imagens, foi possível visualizar toda a ação dos suspeitos, assim como o momento em que eles fugiram em uma caminhonete Toyota Hilux. Com a identificação dos suspeitos, os policiais conseguiram localizar o veículo na garagem da casa de um deles. Diante das evidências, as equipes entraram na residência, onde o foi realizada a prisão em flagrante do suspeito. Na casa, foram apreendidas as roupas do suspeito que já estavam na máquina de lavar e as botinas que estavam sujas de barro e sangue. Diante das evidências, o suspeito foi conduzido a Delegacia de Cotriguçu. O segundo envolvido no crime se apresentou logo depois na delegacia. Após serem interrogados, os suspeitos foram autuados em flagrante pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e sendo posteriormente encaminhados para Cadeia Pública local.

