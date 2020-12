Regional 21/12/2020 10:17 Eliza Gund I Nativa News PM prende suspeito e recupera produtos de furto em Nova Canaã do Norte Foto: Divulgação I PM - MT Um homem de 29 anos foi detido por receptação neste domingo (20) em Alta Floresta. Na residência do suspeito foram recuperados produtos de furto de uma loja do município de Nova Canaã do Norte. Após o furto de vários produtos no município de Nova Canaã do Norte, a Agência Regional de Investigação (ARI) de Alta Floresta foi informada do caso, e neste domingo localizou o suspeito no bairro Jardim Imperial. Na residência foram recuperadas 07 motosserras da marca Stihl. O suspeito detido está cumprido regime sem aberto, fazendo o uso de tornozeleira eletrônica. O caso foi registrado e o suspeito encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil, junto com o material recuperado, para as providências que o caso requer.

