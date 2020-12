Regional 21/12/2020 10:26 Claudia Godinho/RC101 Acidente envolve 06 veículos em Terra Nova do Norte Foto: Divulgação Um acidente envolvendo pelo menos seis veículos foi registrado na tarde de onte domingo (20), na rodovia MT 208, na Comunidade Alto Paraíso em Terra Nova do Norte. Uma caminhonete Mitsubishi branca transitava sentido Terra Nova/Nova Guarita quando colidiu na lateral de um Pálio, prata, que fazia o trajeto contrário. A colisão foi em frente a Comunidade Alto Paraíso, onde estava acontecendo um torneio de futebol. Após a batida, a Mitsubishi perdeu o controle e invadiu o pátio da comunidade, batendo em vários outros carros que estavam estacionados, sendo um Gol, vermelho, uma S-10 , prata, um Versa, preto e um Celta, preto. O condutor da caminhonete não se feriu, já o condutor do Palio e o filho dele, foram socorridos por terceiros para o Hospital de Terra Nova do Norte. A Policia Militar foi acionada, para realizar o boletim de ocorrência, e ouvir os envolvidos no acidente.

