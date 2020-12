Regional 21/12/2020 10:31 Mel Parizzi, TV Centro América Mulher é encontrada morta em lago e corpo é retirado pelos bombeiros em Matupá Foto: Divulgação Uma mulher foi encontrada morta nesse domingo (20) em um lado na cidade de Matupá, no norte de Mato Grosso. O Corpo de Bombeiros foi chamado na madrugada e, ao chegarem no local, após aproximadamente uma hora e meia de buscas, os militares mergulhadores encontraram o corpo da vítima, de 32 anos. O corpo foi retirado por volta de 6h30 e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de perícia e início das investigações do caso. A Polícia Civil deve investigar o caso.

Veja também sobre Matupá lago bombeiros Voltar + Regional