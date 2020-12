Regional 21/12/2020 16:07 Portal Sorriso Taxista morre após bater em veículo de carga na BR-163 em Sorriso Foto: Reprodução O taxista Irismar Mendes Soares, 40 anos, morreu, por volta da meia-noite e meia desta segunda-feira (21), após um acidente na BR-163, no km 778, em Sorriso. A vítima conduzia um Chevrolet Corsa Classic branco que bateu no caminhão Volvo, branco, pertencente a uma empresa. O condutor do veículo de carga disse à Polícia Civil que seguia pela rodovia, sentido a Sinop, enquanto o táxi trafegava sentido Sorriso. A versão do motorista é de que o Corsa entrou na frente do caminhão, após supostamente o motorista dormir ao volante, e que ele não conseguiu evitar a batida. A equipe de resgate da Rota do Oeste esteve no local e constatou a morte do motorista do Corsa, placa de Sorriso. Já o condutor do caminhão saiu ileso e assinou termo de recusa de encaminhamento médico. As causas e responsabilidades da colisão serão apontadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e perícia técnica, que estiveram no local.

