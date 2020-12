Regional 22/12/2020 06:16 Juína News Mulher é assassinada a tiros em Colniza Uma mulher identificada como Lucimar Aparecida Alves foi morta a tiros no tórax e face na noite de segunda-feira, dia 21, na cidade de Colniza, no Mato Grosso. O crime aconteceu próximo das 20h na avenida 2000. De acordo com as primeiras informações, a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo nas proximidades da boate Castelo dos Sonhos, ela estava caída em cima de uma poça de sangue aos fundos do quintal da residência. O Samu chegou a ser acionado, mas a mulher já não tinha mais sinais vitais. A polícia judiciária civil foi chamada para proceder com o exame de local de crime. O suspeito do homicídio ainda não foi preso. No sábado, dia 19, Everson Ricard Jandrey, de 27 anos, foi morto a golpes de faca no bar Ostenta no Castelo Dos Sonhos. O socorro chegou a ser chamado, mas o óbito foi constatado pelos profissionais da saúde. O local foi isolado para a perícia técnica. Os crimes estão sendo investigado pela polícia civil de Colniza.

Veja também sobre Colniza Mulher homicídio Voltar + Regional