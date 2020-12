Regional 22/12/2020 06:21 Prefeitura proíbe festas e shows de fim de ano em Sinop Bares, restaurantes, lanchonetes, conveniências, padarias e demais estabelecimentos de gêneros alimentícios podem atender normalmente. Festas, shows, e qualquer outro tipo de evento que necessite de alvará para ser realizado estão proibidos neste fim de ano em Sinop, no norte do estado, segundo a prefeitura. O novo decreto foi assinado pela prefeita Rosana Martinelli (PR) e publicado nesta segunda-feira (21). Conforme o documento, bares, restaurantes, lanchonetes, conveniências, padarias e demais estabelecimentos de gêneros alimentícios podem atender normalmente. De acordo com a prefeitura, esses estabelecimentos devem seguir as medidas de biosegurança como o uso de máscara, tanto pelos funcionários quanto clientes, álcool em gel, além do distanciamento social. Desde o início da pandemia, Sinop já registrou 9.368 casos de Covid-19, sendo que 9.012 já se recuperaram. Também foram registradas 141 mortes. A mais recente foi confirmada pela secretaria municipal de saúde no boletim divulgado nesse domingo (20). Dois óbitos ainda estão em investigação. Ainda conforme o boletim, 201 moradores do município estão em isolamento domiciliar e 14 estão internados. Das 19 UTI's exclusivas para tratamento de pacientes com o coronavírus, sete estão desocupadas.

