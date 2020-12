Regional 22/12/2020 09:17 Diario de Cuiabá MT - PM aplica 13 mil multas por uso de calçado inadequado para dirigir Se você está entre aqueles que não se preocupam com o tipo de calçado que usa quando pega a direção do carro ou da motocicleta, as estatísticas abaixo vão lhe mostrar que está na hora de rever esse hábito. Em Cuiabá e Várzea Grande, nos últimos dois anos, o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran) aplicou 13.148 multas por uso de calçado inadequado - uma média de 500 ao mês. Em Cuiabá, entre janeiro e novembro de 2019, foram aplicadas 3.518 multas. Já neste ano, no mesmo período, o número praticamente dobrou. Os militares que atuam no policiamento do trânsito aplicaram 6.263 multas. Já em Várzea Grande, em 2019 foram 1.494, saltando para 1.873 em 2020, conforme levantamento do Batalhão de Trânsito. O que significa calçado inadequado? Aquele que não se firma nos pés ou que compromete a utilização dos pedais de comando, conforme estabelece o Código Brasileiro de Trânsito. Que não tem, por exemplo, tiras com fecho na parte de trás dos pés? Na lista podem incluir os chinelos de dedo, tamanco salto alto e as conhecidas e amadas rasteirinhas... A legislação classifica essa infração como de nível médio. Além de pagar uma multa no valor de R$ 130, resulta em quatro pontos na carteira de habilitação. A vendedora autônoma Maria Lúcia Alves da Silva, 44 anos, disse que nunca chegou a ser multada, mas, por pouco, não entrou para a estatística de vítimas de acidentes de trânsito. Maria Lúcia contou que, ano passado, quando estava dirigindo seu carro pela Avenida Rubens de Mendonça (do CPA), se envolveu em um acidente por causa do calçado que usava. Ela precisou frear repentinamente, ao se aproximar de um semáforo e perceber que havia uma pessoa fazendo a travessia da avenida, mas não conseguiu porque o salto do tamanco ficou preso no tapete do carro. "Para não atropelar o pedestre, joguei o carro para o outro lado da pista e acabei batendo em outro veículo", relata. Felizmente, não foi nada grave, mas o susto serviu como lição, completou. De acordo com o tenente Sidrack Izidoro da Silva Neto, oficial do Batalhão de Trânsito, a maioria dessas multas é aplicada contra motociclistas. Ele observou que a lei não especifica um modelo de calçado, mas deixa claro que é aquele que não se firma nos pés ou prejudica a utilização dos pedais de comando. Sobre dirigir descalço, o tenente Sidrack explicou que a legislação é omissa, ou seja, não proíbe e nem permite. Sendo assim, por não ver perigo ou prejuízo ao processo de aceleração ou frenagem, há quase que um consenso de que seja permitido.

