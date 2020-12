Regional 23/12/2020 06:04 Douglas Santos Fora de casa, Cuiabá perde para o Náutico, por 2 a 0, e segue firme no G-4 da Série B Cuiabá perdeu para o Náutico. Placar de 2 a 0 na noite desta terça (22), jogando em Recife (PE), pela 31º rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a derrota, o Dourado segue firme na 3ª colocação, com 50 pontos somados. Por outro lado, o Timbu engatou a segunda vitória jogando em casa, quando foi a 35 pontos e ocupa, provisoriamente, a 16ª posição da segundona. O primeiro tempo foi bem tranquilo e sem muitas chances reais de gols para os dois lados, mas foi o Náutico que se destacou apostando no setor ofensivo, quando conseguiu dominar o jogo na etapa inicial. No segundo tempo, Paiva perdeu um lance claríssimo, após falha de João Carlos, e Elton desperdiçou ótima oportunidade para o Dourado. Mas aos 12 minutos, Rafael Ribeiro abriu o marcador para os donos da casa, após cobrança de escanteio de Jean Carlos. Aos 39, o camisa 10 ampliou o resultado para o Timbu com gol de pênalti. O Náutico vem de uma sequência de cinco jogos sem perder na Série B. Agora, o time seca o Paraná e o Figueirense para continuar fora da zona da degola. Já a equipe mato-grossense vai encerrar a rodada dentro do G-4, já que apenas o Juventude poderia ultrapassar o Dourado na tabela, mas perdeu para o Operário-PR por 3 a 0 no Germano krüger. Próximos jogos Na próxima rodada, o Cuiabá visita o Cruzeiro, na terça (29) às 21h30 (de Brasília) no Mineirão, em Belo Horizonte. O Náutico só joga pela 32º rodada em 2021, quando vai até Aracaju enfrentar o Confiança no dia 04 de janeiro, às 20h (de Brasília), na Arena Batistão.

