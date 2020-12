Regional 23/12/2020 07:09 Márcio Falcão, TV Globo PF faz busca e apreensão em Mato Grosso para apurar ameaças a ministro do Supremo Operação foi autorizada pela Justiça Federal no estado e teve como objetivo obter informações sobre autor de ameaças ao ministro Alexandre de Moraes e às filhas dele. A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira (22) mandados de busca e apreensão em Mato Grosso para investigar ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal e seus familiares. A Operação Shield foi autorizada pela Justiça Federal de Mato Grosso e teve como objetivo reunir elementos sobre um investigado no município de Paranatinga (MT). Segundo a TV Globo apurou, ameaças eram dirigidas ao ministro Alexandre de Moraes e às filhas dele. O investigado se identifica nas redes sociais como Ezequiel Souza Lopes. Em novembro, ele postou em uma rede social a seguinte mensagem: "Você Alexandre de Moraes e a sua família vai ser executada, e não tem mais volta você, você pediu isso, então toma tiro". Por ordem judicial, os perfis do investigado em redes sociais foram bloqueados. Alexandre de Moraes é o relator de um inquérito instaurado "de ofício" em março do ano passado pelo então presidente do Supremo, Dias Toffoli, a fim de apurar ameaças a ministros do Supremo. A operação realizada nesta terça no Mato Grosso não tem relação direta com o inquérito que tramita no Supremo.

