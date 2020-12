Regional 25/12/2020 06:55 Cinco morrem em confronto com a Polícia Militar na zona rural de Colíder Quatro homens e uma mulher, de identidades ainda desconhecidas, morreram durante operação da Polícia Militar e Força Tática, na zona rural de Colíder, distante 650 de Cuiabá. O confronto aconteceu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (24) e o caso está em andamento. Conforme as informações preliminares, a ação contou com policiais militares de Colíder e Força Tática de Alta Floresta que buscavam um fugitivo da Cadeia de Alta Floresta, apontado como criminoso de alta periculosidade. Serviço de Inteligência da polícia levantou informações de que ele trafegava em um Vectra e durante as buscas, os policiais avistaram veículo semelhante, mas o condutor não obedeceu as ordens de parada. Nas buscas, foi identificado um local de parada onde estavam os até então, cinco suspeitos, sendo que um deles estava usando colete a prova de balas. Durante a madrugada, já com o apoio da Força Tática, a residência foi cercada para nova abordagem. Um dos criminosos saiu da casa empunhando uma carabina calibre 12 e atirando contra os militares que revidaram. No confronto os cinco ocupantes da casa foram baleados, chegaram a ser socorridos, mas não resistiram. Com o bando a polícia apreendeu a carabina, munição, pistola 9 milímetros, um revólver calibre 32, 8 barras de ouro, coletes e placas balísticas que reforçam, os coletes e rádios comunicadores.

