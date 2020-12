Regional 25/12/2020 07:04 Polícia Civil prende dois integrantes de uma facção criminosa por tráfico de drogas em Colniza Dois integrantes de uma facção criminosa instalada em Colniza (1.042 km a noroeste de Cuiabá) foram presos pela Polícia Civil do município, na tarde de segunda-feira (21.12). Os suspeitos, um deles de 20 anos e contumaz em crimes, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos são investigados por atuarem como líderes no comando da facção, bem como vinham de forma reiterada aterrorizando a população de Colniza cometendo crimes de extorsões, ameaças, torturas contra menores de idade, tráfico de drogas e homicídio. Durante diligências pela cidade os policiais civis avistaram o momento em que os suspeitos em uma motocicleta transitavam em atitude estranha. Ato contínuo foi realizado o acompanhamento do veículo e percebido que eles vinham parando em pontos suspeitos de funcionar como venda de drogas. Em determinado momento a equipe procedeu com a abordagem dos dois homens, sendo localizadas três porções de entorpecentes (maconha e cocaína), além de mais de R$ 570 em dinheiro. Na ocasião também foram apreendidos os aparelhos celulares e a motocicleta usada para fazer a entrega das drogas. Diante do flagrante os envolvidos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia de Colniza, onde foram interrogados e presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após a confecção dos autos, os suspeitos foram colocados à disposição da Justiça.

