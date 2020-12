Regional 25/12/2020 07:24 Adriano Silva/Concursos no Brasil Inscrições para processo seletivo em Paranaíta seguem até dia 30 de dezembro Foto: Aisalan Martins A Prefeitura de Paranaíta, no estado do Mato Grosso, anunciou o edital nº 005/2020 de seu processo seletivo que vai contratar profissionais na área da educação para o ano letivo de 2021. O processo seletivo Prefeitura de Paranaíta irá formar cadastro reserva para oportunidades temporárias. Vagas na área educacional As oportunidades ofertadas no processo seletivo Prefeitura de Paranaíta são para Professor/Pedagogo em diversas disciplinas, com atuação em jornada de 30 horas semanais, e para Nutricionista, com atuação em jornada de 40 horas semanais. O Nutricionista será lotado na Secretaria Municipal de Educação, enquanto que o cargo de Professor/Pedagogo terá atuação em escolas da Zona Urbana e Zona Rural. Confira as disciplinas de atuação para Professor/Pedagogo: Pedagogo - Licenciatura em Educação Infantil;

Pedagogo - Séries Iniciais do Ensino Fundamental;

História;

Ciências Naturais;

Língua Portuguesa;

Educação Física;

Matemática;

Inglês;

Geografia;

Professor Classe A (habilitado no magistério e cursando o ensino superior);

Professor de Nível Médio (com o ensino médio completo e cursando o ensino superior). Além dos profissionais com a graduação completa, haverá formação de cadastro reserva para aqueles que estiverem cursando. Qual a remuneração ofertada pelo município? Confira abaixo a remuneração de cada um dos cargos em disputa: Professor Classe A: R$ 2.313,48;

Professor de Nível Médio: R$ 1.850,78;

Demais cargo de Professor/Pedagogo: R$ 3.007,52;

Nutricionista: R$ 4.530,06. Inscrições no processo seletivo Prefeitura de Paranaíta As inscrições já estão abertas e poderão ser realizadas até o dia 30 de dezembro de 2020, somente via internet pelo site da Prefeitura de Paranaíta. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. Processo seletivo Prefeitura de Paranaíta terá duas etapas Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, etapa de caráter eliminatório e classificatório, e por prova de títulos, etapa de caráter apenas classificatório. Acompanhe os detalhes de cada uma dessas provas: Prova objetiva Será realizada na data provável de 17 de janeiro de 2021, das 13h30 às 17h, na Escola Municipal Juscelino Kubistchek de Oliveira, que fica localizada na Rua Cuiabá, s/nº, bairro Jardim Esperança. Essa etapa valerá 100 pontos e será composta por 20 questões envolvendo conteúdos relacionados à área que o candidato concorre, cada uma delas valendo 5 pontos. Para ser aprovado no processo seletivo, o candidato deverá atingir, no mínimo, 50% de aproveitamento na prova objetiva. Após uma hora de início da prova o candidato poderá se retirar do local e levar o caderno de questões. Prova de títulos Estarão habilitados para pontuação na prova de títulos os candidatos aprovados na etapa anterior. Os critérios de pontuação estão definidos nos anexos do edital. Serão pontuadas a formação/titulação (pós-graduação, licenciatura ou ensino médio, sendo considerada apenas a maior titulação), os cursos de formação continuada realizados entre 2018 e 2020 e a experiência profissional na função que concorre. Critérios de desempate Em caso de candidatos com a mesma nota, serão observados os seguintes critérios para o desempate, nesta ordem: Candidato com a maior titulação; Candidato com a maior pontuação no tempo de experiência profissional; Candidato com a maior pontuação na formação continuada; Candidato de maior idade. Mais informações O processo seletivo Prefeitura de Paranaíta será válido até o término do ano letivo de 2021. Para ler o edital, acesse o site da Prefeitura de Municipal.

