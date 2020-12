Regional 26/12/2020 05:42 Midianews Bombeiros, policiais e voluntários fazem buscas por criança desaparecida na véspera de natal em Lucas do Rio Verde Foto: Portal da Cidade Uma família vive momentos de angústia e desespero no município de Lucas do Rio Verde. Desde as 14 horas de quinta-feira (24), eles procuram por um garoto de apenas 2 anos que desapareceu sem deixar vestígios. O menino sumiu em uma propriedade rural na MT-449, nas proximidades da Fundação Rio Verde. Dois helicópteros da Secretaria de Segurança Pública estão auxiliando nas buscas. Em solo, os policiais e homens do Corpo de Bombeiros usam um cão farejador. Voluntários também auxiliam na procura pelo garoto. De acordo com informações preliminares, os familiares sentiram falta do menino por volta das 14, dando início imediato às buscas. Como não conseguiram encontrá-lo, acionaram o Corpo de Bombeiros, que procuraram a criança até as 2 horas desta madrugada. “Infelizmente não há muitas informações sobre o caso e estamos concentrando todos os esforçona busca dessa criança. Vamos encontrar essa criança”, disse o comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar, Coronel PM Paulo Secchi em entrevista ao site Cenário MT. As buscas estão sendo concentradas nas lavouras de soja da região e estradas vicinais que ligam as propriedades rurais. O menino é filho de um casal que mora em Campo Novo e está em Lucas do Rio Verde para passar as festas de fim de ano.

