Regional 27/12/2020 06:41 Olhar Direto MT - Mulher joga soda cáustica no rosto do marido enquanto ele dormia Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa na manhã de Natal (25), após tentar matar o marido jogando soda cáustica, enquanto ele dormia. O caso foi registrado no município de Alto Araguaia (450 quilômetros de Cuiabá). Ela mesmo acompanhou a vítima ao hospital. Ferido, o homem foi encaminhado ao hospital. O funcionário, ao saber o que tinha ocorrido, então acionou a Polícia Militar.



Após a chegada dos policiais, a mulher confessou que os ferimentos e queimaduras que o marido apresentava foram causados por ela mesmo. Ela jogou soda caustica no rosto do homem.



O marido estava consciente e também conversou com os policiais. Ele disse que estava dormindo na casa de um amigo, nesta madrugada, quando sua mulher chegou e fez o ataque.



A esposa da vítima foi presa por tentativa de homicídio doloso. (Com informações do Cáceres Notícias)

