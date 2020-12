Regional 28/12/2020 06:56 Depois de negociação, motim na Cadeia Pública de Juara é controlado por policiais penais Os policiais penais da Cadeia Pública de Juara (640 de Cuiabá) controlaram um motim, iniciado por volta das 11h de sábado (26.12). Os reeducandos fizeram ameaças aos servidores, colocaram colchões em frente as grades e depredaram as estruturas das celas da unidade. Na tentativa de cessar a ação dos recuperandos, foram feitos disparos de arma de fogo com munição não letal. Um reeducando foi ferido de raspão, recebeu atendimento médico e está bem. Foi solicitado apoio das Cadeias Públicas de Porto dos Gaúchos e de Juína, bem como da Polícia Miliar (PM-MT) Polícia Civil (PJC-MT) para o perímetro externo. Depois de horas de resistência, o motim foi contido. Os 15 reeducandos identificados como autores do motim e que incitaram os demais foram transferidos da unidade, por medida de segurança.

