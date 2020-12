Regional 28/12/2020 17:28 Assessoria/Polícia Civil-MT Foragido da Justiça de MT por latrocínio é localizado no interior do Maranhão Um homem de 29 anos, foragido da Justiça de Mato Grosso, foi localizado e preso neste final de semana no município de São Bento, no interior do Maranhão. Ele estava com a prisão preventiva decretada pela 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso pelos crimes de latrocínio e tentativa de latrocínio ocorridos em 2014. O mandado de prisão foi cumprido pela 5ª Delegacia Regional de Pinheiro (MA), com auxílio operacional da Polícia Militar maranhense. O crime ocorreu na noite do dia 15 de maio de 2014, no bairro Pinheiros II, em Sorriso de Sorriso/MT, quando o investigado, em conluio com um adolescente, com uma arma de fogo surpreendeu uma das vítimas quando esta chegava em casa e anunciou o assalto. A segunda vítima, ao perceber o roubo, saiu de dentro da residência e partiu para cima dos criminosos começando uma luta corporal. A primeira vítima foi atingida com um tiro e foi a óbito e a segunda vítima levou um disparo na mão. Durante a ocorrência, o adolescente também foi atingido com um tiro e morreu no hospital. O suspeito crime fugiu após o crime. Após a prisão realizada no último sábado (26), ele foi encaminhado à Unidade Prisional de Pinheiro onde permanecerá à disposição da Justiça até ser recambiado para Mato Grosso.

