Posse de prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos de Nova Monte Verde será na Câmara Municipal

O prefeito eleito Edemilson Marino (PP), e a vice-prefeita Zenilda Alves (MDB), deverão tomar posse na próxima sexta-feira (1º de janeiro), em solenidade que deverá ser realizada no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Monte Verde-MT, com início agendado para as 08h00min.

Ao lado de Marino, também serão empossadas as vereadoras e vereadores eleitos no último pleito. É importante ressaltar que o uso de máscara será obrigatório para todos os munícipes que desejarem acompanhar o ato, sendo observado o distanciamento correto, devido as recomendações que visam evitar a disseminação do Coronavírus (Covid-19).

Na mesma data ocorre a eleição da Mesa Diretora da Câmara, para o biênio 2021/2022.

Abaixo, confira a lista dos eleitos que serão empossados:

Prefeito – EDEMILSON MARINO (PP)

Vice-prefeita – ZENILDA ALVES (MDB)

Vereadora – SILVANA

Vereador – EDER MINEIRINHO

Vereador – CHICO SEVALLO

Vereadora – SCARLETT MARINA

Vereadora – VERINHA

Vereador – EVILAZIO MALTEZO

Vereador – MANOEL ZUFINO

Vereador – ZÉ DA BAIANA

Vereador – ALEX TATUADOR