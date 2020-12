Regional 29/12/2020 06:44 Nortão Online Prefeitura de Colíder abre processo seletivo com vagas na educação A prefeitura de Colíder anunciou recentemente a realização de um novo Processo Seletivo destinado à contratação de profissionais de níveis médio e superior. Esta seleção busca preencher 60 vagas, além da formação de cadastro reserva dentre os cargos de Professor Educação Infantil e Anos Iniciais (42); Professor de Geografia (1); Professor de História (1); Professor de Língua Portuguesa (1); Professor de Língua Inglesa (1); Professor de Matemática (1); Professor de Educação Física (1); Professor de Artes (1); Professor de Ciências (1); Professor de Computação; Professor Educação Infantil e Anos Iniciais (3); Professor de Historia, Geografia e Educação Religiosa (1); Professor de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Artes (1); Professor de Matemática e Ciências (1); Professor de Computação; Professor Educação Infantil e Anos Iniciais (4); Professor Educação Infantil e Anos Iniciais; Professor Educação Infantil e Anos Inicias; Professor de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Artes ; Professor de Historia, Geografia; Professor de Computação; Profissional de Educação Física (Esporte); Apoio Administrativo Educacional Manutenção de Infraestrutura - Zelador; Apoio Administrativo Educacional - Nutrição Escolar - Cozinheiro; Apoio Administrativo Educacional - Motorista; Técnico em Desenvolvimento Infantil; Apoio Administrativo Educacional - Nutrição Escolar - Cozinheiro; Apoio Administrativo Educacional - Manutenção da infraestrutura - Zelador e Técnico Administrativo Educacional. Cabe ressaltar que dentre o total de vagas ofertadas, há aquelas que são reservadas às pessoas especificadas no edital. Para concorrer a uma das oportunidades ofertadas, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida, dentre outros requisitos especificados no edital. Aos aprovados e contratados, a carga horária de trabalho será de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ R$ 1.823,59 a R$ 5.055,06 mensais. Os interessados em participar poderão efetuar suas inscrições a partir das 9h do dia 28 de dezembro de 2020 até às 23h59 do dia 6 de janeiro de 2021, exclusivamente via internet, por meio do site da organizadora Métodos e Soluções. Há taxa de participação de R$ 40,00 a R$ 60,00, de acordo com o nível de escolaridade, com possibilidade de solicitar a isenção do pagamento nos dias 28 e 29 de dezembro de 2020. Aos inscritos, a seleção será realizada por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para ser realizada no dia 17 de janeiro de 2021, e terá a duração de três horas, além de prova de títulos. A presente seleção terá validade a partir do dia 3 de fevereiro de 2021 até o dia 22 de dezembro de 2021. Para mais detalhes e informações, acesse o edital de abertura disponibilizado em nosso site para consulta.

Veja também sobre Prefeitura de Colíder processo seletivo educação Voltar + Regional