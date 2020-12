PRF apreende revolver cal. 38 em Nova Mutum/MT

Na tarde de segunda-feira (28), por volta das 14 horas, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), abordou no km 599.0 da BR 163, no município de Nova Mutum, o veículo Dodge Ram2500 Laramie, de cor marrom, com placas do mesmo município, para fins de fiscalização preventiva.

Foram realizadas buscas no interior do veículo e encontrado um Revólver cal. .38 marca Amadeo Rossi. Além das 5 munições encontradas na arma, foram localizadas mais 5 munições no descanso de braço do veículo.

O condutor de 58 anos, foi conduzido até a delegacia da Polícia Judiciária Civil de Nova Mutum/MT, pelo crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e o veículo liberado para outro condutor habilitado.