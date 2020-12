Regional 30/12/2020 06:44 Caminhão guincho pega fogo na BR-163 em Sorriso A Concessionária Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas às 12h26 de ontem, terça-feira (29) para o atendimento de uma ocorrência no km 716 da BR-163, em Sorriso, onde um caminhão guincho, com placas de Cuiabá (MT), entrou em chamas no sentido norte da rodovia. A pista ficou totalmente interditada para os procedimentos necessários. Posteriormente operou em sistema pare e siga, resultando em lentidão no tráfego. O caminhão-pipa da Rota do Oeste e a equipe do Corpo de Bombeiros estiveram no local, e atuaram no controle das chamas. O condutor do veículo foi atendido pela equipe de resgate da Rota do Oeste. Ele não teve ferimentos e assinou termo de recusa de encaminhamento médico. As causas do incêndio serão apuradas após laudo da PRF.

