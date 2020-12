Regional 30/12/2020 08:08 Wesley Santiago I Olhar Direto MT- Homem é preso por matar a pauladas cachorro que atacou galinhas Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso na noite da última segunda-feira (28), por policiais do 5º Comando Regional, acusado de matar um cão a pauladas no bairro Nova Barra Sul, em Barra do Garças (520 quilômetros de Cuiabá). O animal teria atacado suas galinhas. De acordo com as informações contidas no boletim de ocorrência, o cão teria escapado da residência de seus donos e atacado uma galinha de propriedade do suspeito que reside na rua de trás.



A princípio, o homem teria espantado o cão, porém, mais uma vez o mesmo escapou e veio a tentar atacar as galinhas do suspeito, que teria batido no cachorro com um pedaço de madeira.



O cachorro teria fugido assustado após levar o golpe, porém veio a falecer devido os ferimentos causados pelo suspeito.



A lei 14.064/2020 aprovada no último mês de setembro/2020 aumentou a pena para quem maltratar cães e gatos. Desde então, quem cometer tal crime será punido com 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição da guarda de animais domésticos. Caso o crime resulte na morte do animal, a pena pode será aumentada em até 1/3. O homem que teria matado o cachorro foi preso em flagrante pela Polícia Militar e conduzido à Delegacia de Polícia para as providências que o caso requer.

