Regional 30/12/2020 10:48 Eliza Gund I Nativa News Presidente da Câmara de Nova Monte Verde avalia trabalhos da sua gestão Foto: Divulgação Após quatro anos cumprindo o papel de legislador na Câmara Municipal de Nova Monte Verde, destes os últimos dois como presidente da mesa diretora, o vereador Anderson Rodrigues dos Santos deixa a Casa com a sensação de dever cumprido. Com várias indicações ao Poder Executivo e várias ações realizadas enquanto presidente, Anderson deixa neste final de mandato a Câmara com telhado e a calçada reformados, assim melhorou além do visual, a segurança dos servidores da Casa. Conforme o Presidente Anderson, algumas melhorias só puderam ser realizadas, através da parceria entre os poderes Legislativo e Executivo, visando o progresso de Nova Monte Verde e sua comunidade. Em dois anos, 2019/2020, enquanto presidente uma das ações de maior impacto realizada, foi a participação na redução em 50% do subsídio dos vereadores, pelo período de dois meses, para reverter em auxílio nas ações de prevenção e combate a pandemia do novo coronavírus em Nova Monte Verde. Ao site Nativa News, Anderson Rodrigues dos Santos falou dos desafios de ser o presidente da Casa, apontando que além das reformas realizadas na estrutura física, também melhorou proporcionou qualidade ao adquirir novos materiais permanentes, como cadeiras, computadores, ar condicionado, cortinas persiana, entre outros que melhoraram as condições de trabalhos no local. Em conjunto com as ações de reformas, o presidente aponta a economia, em 2019 o valor devolvido ao Poder Executivo somou a quantia de R$ 145,825,94. Sendo um ano atípico, 2020 contou com ações diferenciadas, voltadas a prevenção e combate da pandemia, mesmo com os investimentos na estrutura física com valor aproximado de R$ 100 mil, o valor devolvido ao Poder Executivo neste ano soma a quantia de R$ 107 mil. “Foram anos de muito aprendizado, quero agradecer a população monteverdense que me deu esta oportunidade, depositou em mim a confiança de representa-los”

Veja também sobre Nova Monte Verde Presidente da Câmara Anderson Rodrigues Gestão Voltar + Regional